Salvini | Ho salutato l’ambasciatore russo ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici

Gbt-magazine.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini ha abbracciato l’ambasciatore russo Paramonov dopo che lo stesso aveva attaccato l’Italia. Forti le reazioni del PD. Il ministro si è difeso dicendo che era solo una forma di saluto. Ne ha scritto oggi Repubblica. Salvini si giustifica. Repubblica riporta le parole di Matteo Salvini: “Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso». Il vicepremier rivendica l’abbraccio scambiato due giorni fa con l’ambasciatore della Federazione russa, Alexey Paramonov, che proprio poche ore prima aveva attaccato l’Italia.” E ancora: “Ma il ministro, che ha partecipato al ricevimento organizzato a Roma dalla Cina, respinge le accuse domandando a chi lo attacca: «Quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo», argomenta ai microfoni di Telelombardia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

salvini ho salutato l8217ambasciatore russo ma anche l8217ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici

© Gbt-magazine.com - Salvini: “Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici”

In questa notizia si parla di: salvini - salutato

La Russa: "Salvini? Anche io avrei salutato l'ambasciatore russo"

Salvini | Saluto con l’ambasciatore russo giusto se vuoi il dialogo.

salvini ho salutato l8217ambasciatoreBufera su Salvini: “Una vergogna l’abbraccio all’ambasciatore russo” - Il leghista rivendica il gesto con il diplomatico di Putin: “Cerco sempre il dialogo”. repubblica.it scrive

salvini ho salutato l8217ambasciatoreLa Russa: "Salvini? Anche io avrei salutato l'ambasciatore russo" - In merito alla polemica per la stretta di mano del vicepremier Salvini all'ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, nel corso di una festa ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Salvini Ho Salutato L8217ambasciatore