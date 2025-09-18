Salvini | Ho salutato l’ambasciatore russo ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici
Matteo Salvini ha abbracciato l’ambasciatore russo Paramonov dopo che lo stesso aveva attaccato l’Italia. Forti le reazioni del PD. Il ministro si è difeso dicendo che era solo una forma di saluto. Ne ha scritto oggi Repubblica. Salvini si giustifica. Repubblica riporta le parole di Matteo Salvini: “Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso». Il vicepremier rivendica l’abbraccio scambiato due giorni fa con l’ambasciatore della Federazione russa, Alexey Paramonov, che proprio poche ore prima aveva attaccato l’Italia.” E ancora: “Ma il ministro, che ha partecipato al ricevimento organizzato a Roma dalla Cina, respinge le accuse domandando a chi lo attacca: «Quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo», argomenta ai microfoni di Telelombardia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
La Russa: "Salvini? Anche io avrei salutato l'ambasciatore russo"
Ieri in Ambasciata della Cina a Roma, #Salvini ha salutato l’ambasciatore russo #Paramanov Cercò di essere chiaro : Salvini ha fatto benissimo e dovrebbero farlo tutti Chi ha criticato Salvini vuole il male dell’Italia - X Vai su X
Bufera su Salvini: “Una vergogna l’abbraccio all’ambasciatore russo” - Il leghista rivendica il gesto con il diplomatico di Putin: “Cerco sempre il dialogo”. repubblica.it scrive
