Salvini | Ho salutato l’ambasciatore russo ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici

Matteo Salvini ha abbracciato l’ambasciatore russo Paramonov dopo che lo stesso aveva attaccato l’Italia. Forti le reazioni del PD. Il ministro si è difeso dicendo che era solo una forma di saluto. Ne ha scritto oggi Repubblica. Salvini si giustifica. Repubblica riporta le parole di Matteo Salvini: “Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso». Il vicepremier rivendica l’abbraccio scambiato due giorni fa con l’ambasciatore della Federazione russa, Alexey Paramonov, che proprio poche ore prima aveva attaccato l’Italia.” E ancora: “Ma il ministro, che ha partecipato al ricevimento organizzato a Roma dalla Cina, respinge le accuse domandando a chi lo attacca: «Quando vai ospite a casa di qualcuno lo saluti o te ne vai? Ho salutato l’ambasciatore russo, ma anche l’ambasciatore spagnolo e tanti diplomatici, anche italiani, come è giusto che sia se vuoi avere buone relazioni e se ci tieni ad avere un dialogo», argomenta ai microfoni di Telelombardia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

