salvini ha rispettato i modi della diplomazia

Gentile Direttore Feltri, le scrivo per chiederle un parere su una polemica assurda che ha coinvolto Matteo Salvini: è stato criticato perché ha stretto la mano all'ambasciatore russo durante un evento ufficiale. L'opposizione è subito insorta, accusandolo di ambiguità, quasi di filoputinismo. Ma secondo me siamo davvero al ridicolo. Davvero un gesto formale, di cortesia, dovrebbe diventare uno scandalo nazionale? Mi piacerebbe sapere come la pensa lei. Cordialmente, Giorgio Squillaci Caro Giorgio, la penso esattamente come te: questa polemica è ridicola. O, meglio, è uno specchio della miseria mentale e politica in cui siamo precipitati.

