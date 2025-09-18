Salvini e l’abbraccio all’ambasciatore russo che brucia | la passione mai sopita per Mosca che imbarazza Meloni

L’immagine è circolata veloce: Matteo Salvini che stringe con affetto l’ambasciatore russo Alexei Paramonov al ricevimento organizzato dall’ambasciata cinese a Roma. Era la celebrazione del 76° anniversario della Repubblica Popolare Cinese e del 55° delle relazioni con l’Italia, ma la festa diplomatica si è trasformata nell’ennesimo caso politico. Un vicepremier che si fa fotografare sorridente con il rappresentante di Mosca, nel giorno in cui Putin supervisionava manovre militari con centomila uomini, non poteva passare inosservato. Salvini ha risposto a modo suo: «Preferisco una stretta di mano a uno sguardo rabbioso», ha detto a Telelombardia, rivendicando la normalità del gesto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Salvini e l’abbraccio all’ambasciatore russo che brucia: la passione mai sopita per Mosca che imbarazza Meloni

