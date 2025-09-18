Salvini e il diplomatico russo L’abbraccio diventa un caso E l’opposizione va all’attacco

Cortesia, va bene. Ma con misura. Una stretta di mano nel bel mezzo di un ricevimento non la si nega neppure all’ambasciatore "nemico" per eccellenza: quello della putiniana Russia. Su questo in fondo convengono tutti, persino se si tratta di un diplomatico fresco di dichiarazioni ben poco diplomatiche. Come lo "sconcerto" che Alexei Paramonov, rappresentante dello zar in Italia, aveva elargito poco prima del “fatale saluto“ a proposito della reazione del nostro governo "all’incidente della presunta incursione di droni nello spazio aereo polacco, immediatamente e infondatamente attribuita alla Russia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini e il diplomatico russo. L’abbraccio diventa un caso. E l’opposizione va all’attacco

