Salvini alla tv israeliana difende il massacro a Gaza | Avete diritto a difendervi l’Italia è vostra amica

Matteo Salvini ha rilasciato ieri un'intervista alla tv israeliana i24 News, in cui ha parlato dell'assalto dell'Idf a Gaza City e dell'operato di Netanyahu nella Striscia, dove si sta compiendo un genocidio. Visibilmente imbarazzato, il vicepremier ha difeso il diritto di Israele ad avere "un futuro sereno", assicurando che l'Italia resterà "un Paese amico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

