Salta show di Kimmel per parole su Kirk
8.55 'Jimmy Kimmel Live', lo show del comico e conduttore televisivo più famoso di Hollywood, è stato interrotto sulle reti di Abc dopo le sue parole su Kirk. Nel suo show ha detto: "I Maga hanno cercato di caratterizzare il ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e hanno fatto di tutto per ottenere punti politici".Abc nei mesi scorsi ha patteggiato 15mln con Trump per l'accusa di diffamazione. E oggi Trump: "Buone notizie per l'America. Kimmel non ha alcun talento". "Congratulazioni all'Abc". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
