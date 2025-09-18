Salone Nautico visite guidate gratuite dedicate all’inclusione sociale e all’accessibilità
Visite organizzate gratuite al Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova dal 18 al 23 settembre, per le persone con fragilità seguite dalle associazioni del territorio.L’iniziativa, resa possibile dalla collaborazione tra Fondazione Carige e Confindustria Nautica, permetterà a un. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico
Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes
Al via, fino al 23 settembre, la 65esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. Gli studi di Radio24 saranno in diretta dalla Banchina A, una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Salone Nautico: AMT mette in servizio due linee bus dedicate Sono la 10 circolare dalla stazione Brignole e la KA dalla stazione Principe. Previsti dei ticket Park + Bus, oltre alle aree di parcheggio di interscambio. Modifiche al 31 e al 607. ?https://smart.com - X Vai su X
Fondazione Carige e Confindustria Nautica insieme per aprire il Salone Nautico alle persone con fragilità; Eventi collaterali del Salone Nautico 2025: cosa fare a Genova; Il Salone Nautico di Genova: gli eventi in città.
Salone Nautico di Genova: programma della 65^ edizione - La manifestazione è tornata a brillare in concomitanza con il boom del settore degli ultimi anni, complice anche l’ampliamento degli spazi sul mare nella nuova configurazione del Waterfront di Levante ... Riporta tg24.sky.it
Tutti gli eventi collaterali per il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova - Il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova (18–23 settembre 2025) sarà accompagnato da un ricco calendario di eventi collaterali: Rolli Days speciali, AperiRolli, Millevele IREN e Festival del Med ... Secondo ligurianotizie.it