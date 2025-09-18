Salone Nautico la polizia locale apre uno stand su ambiente e sicurezza

Alla 65esima edizione del Salone Nautico internazionale, in corso a Genova, la polizia locale partecipa per la prima volta con uno stand tematico. Lo spazio, aperto per tutta la durata della manifestazione, è dedicato alla prevenzione e alla sicurezza ambientale.Il focus principale è sul. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

