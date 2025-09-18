Salone Nautico di Genova via alla 65esima edizione | oltre mille barche esposte | L' inaugurazione | Speciale

Ilsecoloxix.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno inaugurale con il ministro Adolfo Urso, la ministra Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Orsini. Atteso anche il segretario ai trasporti dello Stato della Florida, Jared W. Perdue. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

salone nautico di genova via alla 65esima edizione oltre mille barche esposte l inaugurazione speciale

© Ilsecoloxix.it - Salone Nautico di Genova, via alla 65esima edizione: oltre mille barche esposte | L'inaugurazione | Speciale

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Come raggiungere il Salone Nautico: bus, parcheggi interscambio, quanto costa il ticket forfettario; Salone Nautico Internazionale, AMT mette in servizio due linee bus dedicate; Prende il via domani 18 settembre a Genova il 65° Salone Nautico Internazionale.

salone nautico genova viaSalone Nautico di Genova, al via la 65esma edizione: oltre mille barche esposte - Il convegno inaugurale con il ministro Adolfo Urso, la ministra Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Orsini. Come scrive ilsecoloxix.it

salone nautico genova viaAl via il 65esimo Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione in diretta su Primocanale - La manifestazione riporta la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti ... Si legge su primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Genova Via