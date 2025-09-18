Salone Nautico di Genova via alla 65esima edizione | l' inaugurazione | Aggiornamenti | Foto | Speciale
La cerimonia inaugurale con il ministro Urso, la ministra Santanchè e il vice ministro Rixi. La sindaca Salis: “La città vuole guardare al futuro con una scuola per le professioni nautiche”. Il governatore ligure Bucci: “Il Salone di Genova deve diventare il primo salone al mondo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico
Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes
Al via, fino al 23 settembre, la 65esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. Gli studi di Radio24 saranno in diretta dalla Banchina A, una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Salone Nautico: AMT mette in servizio due linee bus dedicate Sono la 10 circolare dalla stazione Brignole e la KA dalla stazione Principe. Previsti dei ticket Park + Bus, oltre alle aree di parcheggio di interscambio. Modifiche al 31 e al 607. ?https://smart.com - X Vai su X
