Salone Nautico di Genova via alla 65esima edizione | l' inaugurazione | Aggiornamenti | Foto | Speciale

La cerimonia inaugurale con il ministro Urso, la ministra Santanchè e il vice ministro Rixi. La sindaca Salis: “La città vuole guardare al futuro con una scuola per le professioni nautiche”. Il governatore ligure Bucci: “Il Salone di Genova deve diventare il primo salone al mondo”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

