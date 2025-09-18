Salone nautico di Genova Le proposte di Sanlorenzo

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con una flotta di otto motoryacht, tra le più numerose del salone, Sanlorenzo partecipa al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Otto vere gemme della cantieristica da diporto italiana, alcune delle quali costruite e varate a Viareggio nel sito produttivo del Polo Nautico. Tra queste, SL110A un 33 metri che rappresenta l’ultima espressione della linea asimmetrica del cantiere guidato da Massimo Perotti. "In questo yacht – dicono i progettisti Zuccon International e Piero Lissoni – esistono spazi luminosi e ambienti che rendono SL110A un incontro perfetto tra design e vivibilità, capace di trasformare la velocità, fino a 27 nodi (50 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

salone nautico di genova le proposte di sanlorenzo

© Lanazione.it - Salone nautico di Genova. Le proposte di Sanlorenzo

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Salone nautico di Genova. Le proposte di Sanlorenzo; Il Salone Nautico di Genova ha 5 aree tematiche da non perdere; SAMOS al 65° Salone Nautico Genova.

salone nautico genova proposteConto alla rovescia per il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova - Tutto pronto a Genova per la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, che aprirà i battenti mercoledì 18 settembre per chiudersi lunedì 23. Come scrive nauticareport.it

salone nautico genova proposte65° Salone Nautico Internazionale: Genova protagonista della nautica mondiale - Apre domani a Genova la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, con istituzioni, imprese e talk su innovazione, sostenibilità e sviluppo della nautica da diporto italiana. Scrive ligurianotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Genova Proposte