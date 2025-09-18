Con una flotta di otto motoryacht, tra le più numerose del salone, Sanlorenzo partecipa al 65° Salone Nautico Internazionale di Genova. Otto vere gemme della cantieristica da diporto italiana, alcune delle quali costruite e varate a Viareggio nel sito produttivo del Polo Nautico. Tra queste, SL110A un 33 metri che rappresenta l’ultima espressione della linea asimmetrica del cantiere guidato da Massimo Perotti. "In questo yacht – dicono i progettisti Zuccon International e Piero Lissoni – esistono spazi luminosi e ambienti che rendono SL110A un incontro perfetto tra design e vivibilità, capace di trasformare la velocità, fino a 27 nodi (50 km. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Salone nautico di Genova. Le proposte di Sanlorenzo