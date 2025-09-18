Salone Nautico di Genova inaugurata la 65ª edizione | Urso Rixi e Bucci rilanciano la sfida alla leadership mondiale
Con la cerimonia dell’alzabandiera ha preso ufficialmente il via al Waterfront di Levante la 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, che ha richiamato un pubblico numeroso e si è confermata tra gli appuntamenti più attesi a livello mondiale. Oltre mille le imbarcazioni in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: salone - nautico
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico
Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes
Al via, fino al 23 settembre, la 65esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. Gli studi di Radio24 saranno in diretta dalla Banchina A, una location prestigiosa che riflette perfettamente lo spirito innovativo e internazionale della manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Salone Nautico: AMT mette in servizio due linee bus dedicate Sono la 10 circolare dalla stazione Brignole e la KA dalla stazione Principe. Previsti dei ticket Park + Bus, oltre alle aree di parcheggio di interscambio. Modifiche al 31 e al 607. ?https://smart.com - X Vai su X
Al via il 65esimo Salone Nautico di Genova. Bucci: Deve diventare il primo al mondo; Salone Nautico 2025 al via: l’inaugurazione con le autorità alle 11; Al via il 65° Salone Nautico Internazionale di Genova: inaugurazione il 18 settembre con istituzioni e imprese.
Salone Nautico di Genova, al via la 65esma edizione: oltre mille barche esposte - Il convegno inaugurale con il ministro Adolfo Urso, la ministra Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Orsini. Secondo ilsecoloxix.it
65° Salone Nautico Internazionale: oggi a Genova l’apertura della manifestazione - Oggi apre a Genova la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, con istituzioni, imprese e talk su innovazione e sostenibilità ... Da ligurianotizie.it