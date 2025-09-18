Salone Nautico di Genova al via la 65esima edizione | oltre mille barche esposte | Speciale

Ilsecoloxix.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il convegno inaugurale con il ministro Adolfo Urso, la ministra Daniela Santanchè e il presidente di Confindustria Orsini. Atteso anche il segretario ai trasporti dello Stato della Florida, Jared W. Perdue. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

salone nautico di genova al via la 65esima edizione oltre mille barche esposte speciale

© Ilsecoloxix.it - Salone Nautico di Genova, al via la 65esima edizione: oltre mille barche esposte | Speciale

In questa notizia si parla di: salone - nautico

Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile

Nautica, terza edizione della ‘European sustainable boating roundtable’: tavola rotonda al Salone nautico

Sebago al Salone Nautico 2025: stile marino e heritage con la nuova Gary Jobson e la capsule Marine Vibes

Salone Nautico Internazionale, AMT mette in servizio due linee bus dedicate; Al via il Salone Nautico: attesi i ministri Urso e Santanché, programma e modifiche viabilità; Prende il via domani 18 settembre a Genova il 65° Salone Nautico Internazionale.

salone nautico genova viaSalone Nautico di Genova, al via la 65esma edizione: oltre mille barche esposte - Genova – La 65esima edizione del Salone Nautico di Genova, che durerà sino al prossimo 23 settembre, apre le porte ai visitatori questa mattina. Come scrive ilsecoloxix.it

salone nautico genova viaAl via il 65esimo Salone Nautico di Genova, l'inaugurazione in diretta su Primocanale - La manifestazione riporta la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti ... Scrive primocanale.it

Cerca Video su questo argomento: Salone Nautico Genova Via