Salone di Montesilvano cerca parrucchiere gay scoppia la polemica Il titolare | Era un messaggio inclusivo
Pubblica sui social un annuncio di lavoro per trovare “un parrucchiere gay”, il post (poi cancellato) diventa virale e scatena le polemiche, ma il titolare respinge la gogna sociale e replica: “era un messaggio inclusivo”. È all’agenzia Ansa che spiega il perché di quell’annuncio finito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
