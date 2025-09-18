Salone di Montesilvano cerca parrucchiere gay scoppia la polemica Il titolare | Era un messaggio inclusivo

Ilpescara.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pubblica sui social un annuncio di lavoro per trovare “un parrucchiere gay”, il post (poi cancellato) diventa virale e scatena le polemiche, ma il titolare respinge la gogna sociale e replica: “era un messaggio inclusivo”. È all’agenzia Ansa che spiega il perché di quell’annuncio finito. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: salone - montesilvano

Salone di Montesilvano cerca parrucchiere gay, scoppia la polemica. Il titolare: Era un messaggio inclusivo; Cercasi parrucchiere, ma solo gay: polemica per l'offerta di lavoro in Abruzzo; «Cerchiamo un parrucchiere uomo gay», bufera per l'offerta di lavoro. E il titolare si difende: «Hanno una sensibilità particolare».

salone montesilvano cerca parrucchiere«Cerchiamo un parrucchiere uomo gay», bufera per l'offerta di lavoro. E il titolare si difende: «Hanno una sensibilità particolare» - Un requisito decisamente inaspettato in un'offerta di lavoro condivisa tramite un post su Facebook. Si legge su msn.com

salone montesilvano cerca parrucchierePescara, l’annuncio di lavoro shock: “Cercasi parrucchiere gay per donne, hanno un passo in più” - A Montesilvano (Pescara) un salone di bellezza ha pubblicato un annuncio di lavoro richiedendo esplicitamente "un parrucchiere uomo gay con partita ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Salone Montesilvano Cerca Parrucchiere