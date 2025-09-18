Salone di Genova show mondiale di meraviglie galleggianti | 14 bergamasche in fiera
LA MANIFESTAZIONE. Sono 14 le realtà orobiche in passerella a caccia di prospettive per il biennio 2026-2027. Riva presenta il nuovo open «58 Capri» in linea nel plant di Sarnico. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: salone - genova
Il Salone Nautico di Genova lancia nuovo sito, più innovativo e accessibile
Formenti (Confindustria Nautica): "Un onore inaugurare 65esimo Salone di Genova"
Nautica, Bucci: "Atteso grande successo per 65esima edizione Salone di Genova"
Giusto per ricordare che questa focaccia col formaggio vi aspetta al Salone Nautico di Genova dal 18 al 23 settembre? Preparata sfornata e servita davanti ai vostri occhi nello stand del Consorzio della Focaccia di Recco all’interno del Waterfront di Levante, - facebook.com Vai su Facebook
Al Salone Nautico di Genova, il 22/9 una giornata su scuola, lavoro e formazione con Inail e il suo presidente Fabrizio D’Ascenzo. In programma un convegno per docenti e un talk per studenti, per avvicinare i giovani alle opportunità del settore nautico. http://u - X Vai su X
Salone di Genova, show mondiale di meraviglie galleggianti: 14 bergamasche in fiera; Al via il 65esimo Salone Nautico di Genova. Bucci: Deve diventare il primo al mondo; Andiamo a Genova, c’è il Salone Nautico! Vetrina di sogni e realtà – SPECIALE SALONE 65 su Saily TV.
Salone di Genova, show mondiale di meraviglie galleggianti: 14 bergamasche in fiera - Nel blu di Genova spicca la nautica da diporto made in Bergamo, fra cantieristi ed accessoristi. ecodibergamo.it scrive
65° Salone Nautico Internazionale: Genova protagonista della nautica mondiale - Apre domani a Genova la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, con istituzioni, imprese e talk su innovazione, sostenibilità e sviluppo della nautica da diporto italiana. Lo riporta ligurianotizie.it