Salis Ecr e Patrioti per la revoca dell' immunità | ecco chi sarà l' ago della bilancia

La prossima settimana il Juri deciderà se Ilaria Salis potrà mantenere l'immunità o se, invece, le dovrà essere revocata su richiesta dell'Ungheria, dove l'europarlamentare è sotto processo con l'accusa di aver aggredito (con altre persone) alcune persone che partecipavano a una manifestazione della destra locale. Attualmente il processo contro Salis è sospeso, dopo l'elezione che le ha permesso di lasciare il carcere di Budapest, Salis ha goduto della protezione politica ma il fatto è antecedente, e il voto della Commissione Affari Giuridici non potrà non tenerne conto. Al momento in Commissione il gruppo di Ecr voterà compatto per la revoca dell'immunità di Salis, al pari dei Patrioti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salis, Ecr e Patrioti per la revoca dell'immunità: ecco chi sarà l'ago della bilancia

In questa notizia si parla di: salis - patrioti

Grandioso intervento effettuato ieri sera dalla sindaca di Genova Silvia Salis davanti a 30.000 persone, presenti in occasione della partenza delle navi della Global Sumud Flotilla pronte a salpare per Gaza. Una vera ed eccellente lezione ai finti patrioti!!! “Gen - facebook.com Vai su Facebook

Salis ora piagnucola e vuol scappare dalle sue responsabilità: ecco il mio comunicato “A una settimana dalla commissione che valuterà la richiesta del governo ungherese, Ilaria Salis piange e implora i colleghi di lasciarle la sua immunità, quella che - X Vai su X

Il Ppe vota di nuovo con l’ultradestra. Socialisti in allarme; Salis, Ecr e Patrioti per la revoca dell'immunità: ecco chi sarà l'ago della bilancia; Immunità Salis, Europarlamento verso revoca. Ecr a favore.

Salis, Ecr e Patrioti per la revoca dell'immunità: ecco chi sarà l'ago della bilancia - Salis teme di perdere l'immunità che la farebbe tornare a processo in Ungheria: il voto non è scontato e gli animi sono piuttosto tesi ... Si legge su msn.com

Immunità Salis, Europarlamento verso revoca. Ecr a favore - Con il voto della Commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento europeo sulla revoca dell'immunità, calendarizzato per martedì 23 settembre, sale la ... msn.com scrive