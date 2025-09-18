Salis Ecr e Patrioti per la revoca dell' immunità | ecco chi sarà l' ago della bilancia

La prossima settimana il Juri deciderà se Ilaria Salis potrà mantenere l'immunità o se, invece, le dovrà essere revocata su richiesta dell'Ungheria, dove l'europarlamentare è sotto processo con l'accusa di aver aggredito (con altre persone) alcune persone che partecipavano a una manifestazione della destra locale. Attualmente il processo contro Salis è sospeso, dopo l'elezione che le ha permesso di lasciare il carcere di Budapest, Salis ha goduto della protezione politica ma il fatto è antecedente, e il voto della Commissione Affari Giuridici non potrà non tenerne conto. Al momento in Commissione il gruppo di Ecr voterà compatto per la revoca dell'immunità di Salis, al pari dei Patrioti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

