Salerno via Rotunno senza segnaletica da sei anni | la denuncia dei cittadini

A Salerno, in via Arcangelo Rotunno, la segnaletica a terra riservata ai motorini non viene rifatta da sei anni. I cittadini hanno inviato e-mail e fatto numerose telefonate al Comune, ma senza ottenere alcuna risposta concreta. La situazione, sottolineano i residenti, non riguarda soltanto gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

