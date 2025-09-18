Salerno #PuliamoilMondo | arriva la 33^ edizione di Puliamo il Mondo di Legambiente
Appuntamento nazionale. Domani, 19 settembre, ore 10.00 al Molo Masuccio Salernitano, nei pressi del Club Velico di Salerno a Piazza della Concordia (SA). Iniziativa di solidarietà con la comunità palestinese con pulizia a mare e in spiaggia. La campagna. Prende il via la 33ª edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale di Legambiente, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre con migliaia di iniziative in tutta Italia, sotto il motto: “Chi lo ama, lo protegge”. Anteprima nazionale. L’anteprima si terrà a Salerno, con un’iniziativa che unirà il volontariato ambientale a una riflessione sui temi della pace e della giustizia climatica, nell’ambito della Settimana di azione globale per la Pace e la Giustizia Climatica, promossa dalla Rete Italiana Pace e Disarmo. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: salerno - puliamoilmondo
Tgr Rai. . Maxi blitz anticamorra a Pagani (Salerno): smantellato il clan Fezza-De Vivo con ottantotto arresti all'alba. Coinvolti donne e minori, individuato il nascondiglio delle armi. ? https://rainews.it/tgr/campania Tgr Rai Campania - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, #PuliamoilMondo: arriva la 33^ edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente; “Puliamo il mondo”: al via la 33esima edizione dell’iniziativa Legambiente, ecco le tappe.
“Puliamo il mondo”: al via la 33esima edizione dell’iniziativa Legambiente, ecco le tappe - Prende il via la 33^ edizione edizione di “Puliamo il Mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale dell’associazione ambientalista in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre con ... Scrive infocilento.it