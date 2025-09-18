Salerno in scena Cassanda all’Arco Catalano

Con la straordinaria partecipazione dell’attrice Tina Agrippino e la regia di Antonello De Rosa. Dal mito classico alla contemporaneità: la performance che indaga l’indifferenza e la solitudine dell’epoca attuale Tre spettacoli: ore 18:30 – 20:30 – 22:00 Venerdì 26 settembre 2025 Arco Catalano, via Mercanti, Salerno Lo spettacolo. L’Arco Catalano, gioiello architettonico del XV secolo, nel cuore del centro storico di Salerno, ospiterà “Cassandra”, la sacerdotessa di Apollo, interpretata dall’attrice Tina Agrippino insieme agli attori-allievi dello stage intensivo di Scena Teatro. La regia è firmata da Antonello De Rosa, con la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino. 🔗 Leggi su Zon.it

