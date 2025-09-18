Salerno domenica 21 settembre giorno di San Matteo | concerto di Walter Ricci al Castello Arechi

Nel giorno di San Matteo, il bastione che domina la città dall’alto ospiterà il pianista jazz Walter Ricci in sestetto: pianoforte e voce si intrecceranno agli strumenti in un viaggio tra gli standard jazz degli anni ’40, reinterpretati con un linguaggio originale che unisce culture, ritmi e melodie, rendendo unica l’esperienza di chi ascolta. L’evento, promosso e organizzato dalla Provincia di Salerno e fortemente voluto dal Consigliere Provinciale con delega alla Cultura e valorizzazione dei beni museali Francesco Morra, nasce per rilanciare il Castello come luogo d’attrazione turistica e di grande valore culturale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Salerno, domenica 21 settembre, giorno di San Matteo: concerto di Walter Ricci al Castello Arechi

In questa notizia si parla di: salerno - domenica

“Una domenica differente… in spiaggia”, ecco le tappe a Salerno

Torna la "Domenica del Mare", preghiera e solidarietà al Porto di Salerno con il Vescovo Bellandi

Salerno, bilancio conclusivo per una ‘domenica differente… in spiaggia’

#Salerno si prepara a vivere una serata speciale! Domenica 21 settembre 2025 - Spiaggia di Santa Teresa. Dalle ore 21:00 Evento gratuito e aperto a tutti: “Tammurriata per San Matteo”, una notte di musica, tradizione e devozione in onore del Santo Patrono. - facebook.com Vai su Facebook

Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 18 al 21 settembre 2025; Challenge Sanremo 2025, le voci dell'evento saranno Ilaria Salerno e Luca Valentini; Monica De Gennaro inaugura la Pink Gen 2025: tante emozioni alla Provincia di Salerno e al Liceo N. Sensale.

Salerno, #PuliamoilMondo: arriva la 33^ edizione di “Puliamo il Mondo” di Legambiente - 00 al Molo Masuccio Salernitano, nei pressi del Club Velico di Salerno a Piazza della Concordia ... Si legge su zon.it

Ravello, Torello celebra la Vergine Addolorata con la 72ª edizione dell'Incendio del Borgo - Si terranno sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 i solenni festeggiamenti in onore della Vergine Addolorata a Torello di Ravello. Lo riporta ilvescovado.it