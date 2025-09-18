Salerno Classica IncontriAMO la Musica | San Michele in Musica – Incontri tra note e sapori

Zon.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Presenta. MUSICA MIRACOLOSA Francesco Nicolosi pianoforte Stefano Valanzuolo Voce recitante Salerno, 19 settembre Complesso di San Michele – Sala del Cenacolo Venerdì 19 settembre, ore 20 Complesso San Michele Biglietto PostoRiservato:  €25 + diritti Info:  [email protected] Salerno Classica: Musica Miracolosa. Terzo appuntamento venerdì 19 settembre alle ore 20 per San Michele in Musica che vede tra gli organizzatori, al fianco del Presidente di Gestione Musica Francesco D’Arcangelo e al direttore artistico Costantino Catena, la Fondazione Carisal presieduta Domenico Credendino. Incontri tra musica arte e gusto in sinergia con Sabrina Prisco e la sua Osteria Canali. 🔗 Leggi su Zon.it

