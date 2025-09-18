Salerno accende l’autunno con la quarta edizione di Abitatori del tempo

Sbircialanotizia.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La quarta edizione di “Abitatori del tempo” torna a Salerno con un calendario di autori che trasformano la pagina in terreno di impegno civile e invito al dialogo generazionale, confermando la rassegna come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno. Una stagione di incontri e di impegno civile La rassegna, frutto della sinergia tra Delia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

salerno accende l8217autunno con la quarta edizione di abitatori del tempo

© Sbircialanotizia.it - Salerno accende l’autunno con la quarta edizione di Abitatori del tempo

In questa notizia si parla di: salerno - accende

Salerno, Arena Arbostella XIV Edizione: dal 25 al 31 agosto l’evento che ‘accende’ la zona orientale

Cerca Video su questo argomento: Salerno Accende L8217autunno Quarta