Salerno accende l’autunno con la quarta edizione di Abitatori del tempo
La quarta edizione di “Abitatori del tempo” torna a Salerno con un calendario di autori che trasformano la pagina in terreno di impegno civile e invito al dialogo generazionale, confermando la rassegna come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’autunno. Una stagione di incontri e di impegno civile La rassegna, frutto della sinergia tra Delia . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Salerno, Arena Arbostella XIV Edizione: dal 25 al 31 agosto l’evento che ‘accende’ la zona orientale
Progetto Salerno Capitale italiana della Pace 2025 Dal 22 al 27 settembre una settimana di incontri, arte, musica e testimonianze che, in un mondo attraversato da guerre e conflitti, vuole accendere una luce di speranza. Non un semplice calendario di appunt
Accende un petardo e lo lancia per spaventare un autista soccorritore: il video https://salernotoday.it/cronaca/palinuro-medico-lancia-petardo-postazione-118.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/20748389191272/img_8445.jpg…