Salame ritirato dai supermercati rischio salmonella | i lotti richiamati

Quifinanza.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un articolo alimentare. Si tratta di un salame del marchio Regoli Ivano, commercializzato come “Salame Rovetano”. I rischi legati al consumo riguardano la presenza di Salmonella. Nella nota di richiamo si raccomanda di non consumare il prodotto e di riportarlo al punto vendita. Richiamo per salame rovetano: rischio salmonella. Nuovo ritiro alimentare, (presente anche sull’ app dedicata ), di un marchio da supermercato. Il produttore e marchio di identificazione è Regoli Ivano Snc di Regoli Igino &C, mentre il nome commerciale del prodotto è “Salame rovetano-regoli ivano snc”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

