Sala e I figli dell’odio Se ne parla al Forte
Un grande racconto del Medio Oriente in trasformazione, ma anche un importante documento per comprendere il mondo di oggi, in preda a guerre che durano 12 giorni e a decine di migliaia di civili uccisi nell’indifferenza delle organizzazioni internazionali. È ‘I figli dell’odio’, il nuovo libro di Cecilia Sala, edito da Mondadori e che domani alle 19,30 verrà presentato dall’autrice al Forte Belvedere, insieme al direttore di Rtv38, Nicola Vasai. Sarà presente anche la sindaca, Sara Funaro. Cecilia Sala è, infatti, una delle reporter più apprezzate a livello nazionale, grazie al suo podcast Stories, tra i più ascoltati in Italia ed edito da Chora News, scrive anche per il Foglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: sala - figli
Il Comune di Milano riprende a registrare i figli delle coppie omogenitoriali, Beppe Sala: “Fine di un limbo burocratico”
Il day after del sindaco Sala. L’urbanistica a Scavuzzo il rilancio sulla rigenerazione e il "sì" ai figli di due mamme
“I figli dell’odio”, il nuovo libro di Cecilia Sala sul Medio Oriente. Dal carcere di Evin alle strade di Gaza e Israele
FIGLI DELLE STELLE Questa sera ho salutato il prof. Francesco Ferraro, docente di fisica presso l’università di Bologna, il quale, di fronte a una sala gremita, ha presentato a Penne il suo ultimo libro, “Figli delle stelle”. Un caloroso ringraziamento lo rivolgo - facebook.com Vai su Facebook
Grazie @festletteratura, la prima presentazione de “I figli dell’odio” è stata bella - X Vai su X
I figli dell’odio il nuovo libro di Cecilia Sala sul Medio Oriente Dal carcere di Evin alle strade di Gaza e Israele.
Sala e “I figli dell’odio“. Se ne parla al Forte - Un grande racconto del Medio Oriente in trasformazione, ma anche un importante documento per comprendere il mondo di oggi, in preda a guerre che durano 12 giorni e a decine di migliaia di civili uccis ... Si legge su lanazione.it
“I figli dell’odio” di Cecilia Sala: la recensione di Aldo Cazzullo - Grazie Cecilia per averlo vissuto sulla tua pelle, e per averci raccontato quanto dolore devono sopportare le donne iraniane ... Lo riporta iodonna.it