Sala e I figli dell’odio Se ne parla al Forte

Un grande racconto del Medio Oriente in trasformazione, ma anche un importante documento per comprendere il mondo di oggi, in preda a guerre che durano 12 giorni e a decine di migliaia di civili uccisi nell’indifferenza delle organizzazioni internazionali. È ‘I figli dell’odio’, il nuovo libro di Cecilia Sala, edito da Mondadori e che domani alle 19,30 verrà presentato dall’autrice al Forte Belvedere, insieme al direttore di Rtv38, Nicola Vasai. Sarà presente anche la sindaca, Sara Funaro. Cecilia Sala è, infatti, una delle reporter più apprezzate a livello nazionale, grazie al suo podcast Stories, tra i più ascoltati in Italia ed edito da Chora News, scrive anche per il Foglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

