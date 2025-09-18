Saint-Pierre neonato travolto dal trattore dello zio | muore a 3 mesi

La tragedia nell’azienda vitivinicola di famiglia, indagini per omicidio colposo. Una comunità intera sotto shock a Saint-Pierre (Aosta) per la morte del piccolo Leonardo Cazzato, di soli tre mesi. Il bimbo è stato travolto accidentalmente dal trattore guidato dallo zio, mentre l’azienda vitivinicola di famiglia “Di Barrò” era impegnata nella vendemmia. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di mercoledì 17 settembre 2025, intorno alle 17:00. La dinamica. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, lo zio stava effettuando una manovra in retromarcia mentre trainava una botte di vino. Non si sarebbe accorto della presenza del passeggino, finito nella traiettoria del mezzo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

