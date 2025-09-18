Organizzata dalla Pro loco di Conselice presieduta Marisa Afflitti e avvalendosi del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione comunale, potendo contare sul prezioso contributo di aziende e attività del territorio e su quello di tantissimi volontari, prende il via oggi a Conselice per concludersi lunedì, la 52esima edizione della ‘ Sagra del Ranocchio ’, una delle più antiche sagre della Romagna. Si tratta di una manifestazione che, fin dal sua prima edizione che risale al 1974, vede il centro della cittadina gremirsi di migliaia di persone, diverse delle quali provenienti anche dalle province vicine di Ferrara e di Bologna e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tutti