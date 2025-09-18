Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tutti
Organizzata dalla Pro loco di Conselice presieduta Marisa Afflitti e avvalendosi del patrocinio e della collaborazione dell’Amministrazione comunale, potendo contare sul prezioso contributo di aziende e attività del territorio e su quello di tantissimi volontari, prende il via oggi a Conselice per concludersi lunedì, la 52esima edizione della ‘ Sagra del Ranocchio ’, una delle più antiche sagre della Romagna. Si tratta di una manifestazione che, fin dal sua prima edizione che risale al 1974, vede il centro della cittadina gremirsi di migliaia di persone, diverse delle quali provenienti anche dalle province vicine di Ferrara e di Bologna e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sagra - ranocchio
Ritorna per la sua 51esima edizione la sagra del ranocchio, tra la cucina delle azdore e gli show musicali
Sagre e feste... in #bassaromagnamia dal 18 al 22 settembre, #Conselice Sagra del ranocchio La Sagra del Ranocchio di Conselice giunta al suo 52° anno, si è ormai affermata come una delle più singolari della Romagna. Per scoprire il programma comp - facebook.com Vai su Facebook
Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tutti; Sagra del Ranocchio; SAGRE GASTRONOMICHE GIUGNO-NOVEMBRE 2025.
Sagra del ranocchio al via tra piatti prelibati e note per tutti - La manifestazione organizzata dalla Pro loco, giunta alla 52esima edizione, inizia oggi per concludersi lunedì ... Come scrive msn.com
Furto alla Sagra del Ranocchio. Rubato l’incasso di 15mila euro - Nella notte tra sabato e domenica i malviventi (non si sa se una persona sola o più di uno), si sono intrufolati ... Scrive ilrestodelcarlino.it