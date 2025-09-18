Sagra del Coniglio Ripieno e della Focaccia di Patate a Casamassima | gastronomia artigianato musica e spettacoli

Casamassima si prepara a vivere tre giornate di festa, tradizione e convivialità: ritorna, giunta alla sua quarta edizione, la “Sagra del Coniglio Ripieno e della Focaccia di Patate”, l’appuntamento di fine estate che abbina alla gastronomia locale manifestazioni ed eventi culturali che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sagra del Coniglio ripieno, della Focaccia di Patate e dello Spumone – IV edizione Casamassima (BA) – 19, 20 e 21 settembre 2025 Tre giorni all'insegna della tradizione, del gusto e della musica Un programma ricco di eventi tra visite guidate, most

Sagra del Coniglio Ripieno e della Focaccia di Patate a Casamassima: gastronomia, artigianato, musica e spettacoli

A Casamassima la 4ª Sagra 0U Chenìgghie Chìine e la Fecazze de Patane' - Il Comune di Casamassima e la Pro Loco Casamassima APS invitano alla IV EDIZIONE DELLA SAGRA DEL CONIGLIO RIPIENO, FOCACCIA DI PATATE da Venerdì 19 a Domenica 21 settembre in piazza Aldo Moro a Casama

