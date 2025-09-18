Safety expo l’Intelligenza artificiale è la leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi

(Adnkronos) – L’Intelligenza artificiale come leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi. Questo uno dei temi centrali della seconda giornata di Safety expo prevenzione incendi in corso a Bergamo. La transizione digitale, favorita dai progressi tecnologici e dall’adozione di approcci innovativi, offre ai progettisti strumenti sempre più sofisticati per ottimizzare la sicurezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

safety expo l8217intelligenza artificialeSafety expo, l'Intelligenza artificiale è la leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi - Maddalena Rostagno: 'Le potenzialità sono straordinarie, soprattutto sul fronte delle analisi predittive basate su deep learning e machine learning' ... Secondo msn.com

safety expo l8217intelligenza artificialeEros Mannino a Safety Expo: “La sicurezza non è costo ma un investimento - Il capo dei Vigili del fuoco ha aperto a Bergamo l’edizione 2025 dell'appuntamento sottolineando il ruolo centrale della semplificazione normativa, della formazione e delle nuove tecnologie nella lott ... Si legge su msn.com

