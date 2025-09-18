Safety expo l’Intelligenza artificiale è la leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi

(Adnkronos) – L’Intelligenza artificiale come leva strategica per il futuro del settore della prevenzione incendi. Questo uno dei temi centrali della seconda giornata di Safety expo prevenzione incendi in corso a Bergamo. La transizione digitale, favorita dai progressi tecnologici e dall’adozione di approcci innovativi, offre ai progettisti strumenti sempre più sofisticati per ottimizzare la sicurezza . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Infortuni, ‘Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi’: 17-18 settembre a Bergamo Fiera

La prevenzione incendi al centro di Safety Expo alla Fiera di Bergamo

Safety Expo-prevenzione incendi, confronto con Corpo nazionale vigili del fuoco

