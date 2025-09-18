L’Unione europea potrebbe aprire le porte del suo principale strumento finanziario per la difesa a due alleati storici come Regno Unito e Canada. Con la decisione del Consiglio europeo, la Commissione ha ricevuto il mandato a negoziare la partecipazione di Londra e Ottawa al progetto Safe (Security action for europe), il meccanismo di prestiti agevolati nato per rafforzare la base industriale della difesa europea e sostenere lo sforzo a favore dell’Ucraina. Safe rappresenta uno dei pilastri del piano Rearm europe, che mira a mobilitare fino a 150 miliardi di euro in finanziamenti, destinati a colmare rapidamente i vuoti di capacità militare degli Stati membri. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Safe, così Londra e Ottawa possono rientrare nei giochi della difesa europea