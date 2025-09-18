Sabrina Carpenter e Seth Rogen al lavoro sul nuovo special del Muppet Show | sarà la volta buona?

La popstar del momento unirà le forze con Seth Rogen per riportare in vita il Muppet Show con uno special pensato per far ripartire la serie La Disney ha recentemente assunto Seth Rogen per riportare in streaming i simpaticissimi Muppet in uno speciale che, qualora dovesse avere il successo sperato, potrebbe far ripartire la classica serie rivolta ai bambini. A produrre lo show ci sarà anche la popstar del momento, Sabrina Carpenter. Il Muppet Show tornerà nel 2026 come speciale Disney+ con Carpenter che oltre che produrre ne sarà anche protagonista: il prossimo anno segna il 50° anniversario della serie originale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sabrina Carpenter e Seth Rogen al lavoro sul nuovo special del Muppet Show: sarà la volta buona?

In questa notizia si parla di: sabrina - carpenter

Sabrina Carpenter ha rilasciato una nuova copertina di “Man’s Best Friend” «approvata da Dio»

Strawberry jelly lips: il trend labbra che profuma d’estate (e un po’ di Sabrina Carpenter)

La nuova (non) frangia di Sabrina Carpenter per Dior ha fatto impazzire tutto TikTok

SABRINA CARPENTER ANNUNCIA L'EDIZIONE DELUXE DI "SHORT N' SWEET" Nella nuova versione ci sarà un brano con la partecipazione di Dolly Parton Leggi tutto https://www.rockol.it/news-749826/sabrina-carpenter-edizione-deluxe-di-short-n-swee - facebook.com Vai su Facebook

Justin Bieber debutta come headliner al Coachella! Guiderà la lineup con Sabrina Carpenter e Karol G #JustinBieber #Coachella2026 #sabrinacarpenter #KarolG - X Vai su X

Sabrina Carpenter e Seth Rogen al lavoro sul nuovo special del Muppet Show: sarà la volta buona?; Barry Keoghan lascia Instagram per gli insulti dopo la rottura con Sabrina Carpenter; ‘Muppet Show’ Revival Special Set at Disney+, Sabrina Carpenter to Guest Star.

Sabrina Carpenter e Seth Rogen al lavoro sul nuovo special del Muppet Show: sarà la volta buona? - La popstar del momento unirà le forze con Seth Rogen per riportare in vita il Muppet Show con uno special pensato per far ripartire la serie ... Da movieplayer.it

The Muppet Show: Seth Rogen & Sabrina Carpenter Planning 2026 Return - Seth Rogen, Sabrina Carpenter, and Disney+ have plans for The Muppet Show to make its return in 2026. Lo riporta bleedingcool.com