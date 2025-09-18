' Sabir Viaggio mediterraneo' al Comunale l’opera di Mvula Sungani sull’integrazione e la memoria
Sabato 20 alle 20.30 sul palco del Teatro Comunale arriva 'Sabir. Viaggio mediterraneo', l’opera firmata dal regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani. Protagonista sul palco sarà l’étoile internazionale Emanuela Bianchini, accompagnata dai solisti della compagnia Mvula Sungani Physical. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
