' Sabir Viaggio mediterraneo' al Comunale l’opera di Mvula Sungani sull’integrazione e la memoria

Ferraratoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 20 alle 20.30 sul palco del Teatro Comunale arriva 'Sabir. Viaggio mediterraneo', l’opera firmata dal regista e coreografo italo-africano Mvula Sungani. Protagonista sul palco sarà l’étoile internazionale Emanuela Bianchini, accompagnata dai solisti della compagnia Mvula Sungani Physical. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sabir - viaggio

'Sabir. Viaggio mediterraneo', al Comunale l’opera di Mvula Sungani sull’integrazione e la memoria; Ferrara: Sabir – Viaggio. mediterraneo - Evento di Danza in Emilia Romagna; Nell'Isola la tournée di Sabir che parla di integrazione.

sabir viaggio mediterraneo comunaleSabirViaggio. mediterraneo - 30, sul palco del Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara, Sabir – Viaggio mediterraneo. Da itinerarinellarte.it

Festival Sabir, dal 10 al 13 ottobre la decima edizione a Roma alla Città dell’Altra Economia - Sabir è stata per lungo tempo la lingua che i marinai del Mediterraneo parlavano nei porti dei diversi Paesi, una lingua franca, costituita da un un vocabolario misto di italiano, spagnolo, greco e ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Sabir Viaggio Mediterraneo Comunale