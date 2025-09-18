Sabato inizia ’Let’s Art! Passi d’Arte’ Cammini narrati in luoghi rigenerati

Proseguono le iniziative culturali promosse da Fondazione Mps nell’ambito delle celebrazioni per i trenta anni dalla sua costituzione. ’ Passi d’Arte! Cammini narrati in luoghi rigenerati’ offre momenti e incontri di restituzione alla comunità, non solo senese, delle progettualità realizzate tramite l’avviso ’Let’s Art!’. Si inizia sabato alle 11 con un percorso che da Piazza del Campo e Fonte Gaia (progetto Scuola Edile) arriva in Piazzetta Grassi (Leocorno) per poi (ri)scoprire tabernacoli antichi e moderni (Bruco). Sabato 27 settembre doppio appuntamento con le visite teatralizzate, alle 11 e replica alle 15, che prevedono la partenza da via Roma con ’Un tabernacolo per riporvi la testa di San Galgano’ (Valdimontone), per poi proseguire presso ’Il punto di svolta’, in via Piccolomini (Siena Art Institute), Villa i Lecci e Villa Il Pavone con ’Un futuro a colori’ (Associazione Topi Dalmata, Attivalli). 🔗 Leggi su Lanazione.it

