Ryder Cup 2025 quasi pronto il campo da golf

Tgcom24.mediaset.it | 18 set 2025

Per la Ryder Cup 2025, ultimi preparativi al Bethpage Black, il percorso alla periferia di New York dove tra una settimana si sfideranno Team Usa e Team Europe. I 24 migliori giocatori di golf al mondo giocheranno in coppia venerdì 26 settembre e sabato 27. Domenica ultima giornata con 12 singolari. Team Europe ha vinto cinque delle ultime sette edizioni ed è campione in carica. Dei 28 i punti in palio, agli Europei ne basteranno 14. Per la prima volta in cento anni di storia i giocatori americani verranno pagati per scendere in campo, mentre gli europei giocheranno solo per la storia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

