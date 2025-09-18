Ryanair conferma la tratta Forlì-Palermo anche per l' inverno | cinque voli alla settimana

Forlitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ryanair conferma la rotta Forlì-Palermo anche per la stagione invernale 2025-2026. “Sarà operata con 5 frequenze settimanali - annuncia Fabrizio Francioni, responsabile della comunicazione di Ryanair in Italia -. Per celebrare la rotta, abbiamo lanciato una speciale promozione con tariffe a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ryanair - conferma

Cerca Video su questo argomento: Ryanair Conferma Tratta Forl236