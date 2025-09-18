Russia Putin attaccherà l' Italia? Camporini | Ottimistico pensare che non lo farà Nostro esercito inadeguato mancano uomini e mezzi

18 set 2025

È un messaggio d'allarme quello lanciato dal generale Vincenzo Camporini che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha denunciato le gravi carenze d'organico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Russia, Putin attaccherà l'Italia? Camporini: «Ottimistico pensare che non lo farà. Nostro esercito inadeguato, mancano uomini e mezzi»

Russia, Putin attaccherà l'Italia? Camporini: «Ottimistico pensare che non lo farà. Nostro esercito inadeguato, mancano uomini e mezzi» - È un messaggio d'allarme quello lanciato dal generale Vincenzo Camporini che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha denunciato le gravi carenze

Crosetto: "L'Italia non è pronta a un attacco, né di Putin né di altri" - Il ministro ha affermato che a pesare sono stati i mancati investimenti in difesa degli ultimi vent'anni.

