È un messaggio d'allarme quello lanciato dal generale Vincenzo Camporini che, in un'intervista al Corriere della Sera, ha denunciato le gravi carenze d'organico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Russia, Putin attaccherà l'Italia? Camporini: «Ottimistico pensare che non lo farà. Nostro esercito inadeguato, mancano uomini e mezzi»

Crosetto: "L'Italia non è pronta a un attacco, né di Putin né di altri" - Il ministro ha affermato che a pesare sono stati i mancati investimenti in difesa degli ultimi vent'anni. today.it scrive