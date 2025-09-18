Russi la Fira è entrata nel vivo Mostre incontri e gastronomia

Il corteo delle associazioni cittadine, preceduto dalla grancassa e dagli ottoni della Banda Città di Russi ieri sera ha accesso le luci, le musiche i suoni, le voci del maestoso luna park della Fira di Sett Dulur. Gli imbonitori hanno iniziato a intrattenere pubblico e passanti, tutto il centro è stato pervaso dalle prime grida di gioia dei bambini e dai profumi e aromi diffusi dagli gastronomici, impegnati a cuocere e servire cappelletti e bel e cot. I russiani si sono buttati a capofitto nella loro festa, affollando ristoranti e stand, hanno guardato le giostre e speso i primi gettoni in piazza hanno seguito con attenzione e grida di approvazione la sfilata la ’Fira si veste’ organizzata da commercianti e artigiani locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

