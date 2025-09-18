Runner colpito con un uovo mentre correva | a Bari l' iniziativa di solidarietà per Vito

Lo scorso lunedì 15 settembre, intorno alle 6 del mattino, nei pressi del Kursaal Santa Lucia, un grave gesto di inciviltà ha colpito la comunità sportiva barese, quando l’atleta amatoriale Vito, durante un allenamento con il suo gruppo di runner, è stato colpito in pieno volto dal lancio di un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Colpito da un fulmine durante una gara di trail: paura per un runner 35enne sulla Cima Tauffi

Leonardo Nistri, il runner colpito da un fulmine durante una gara: "Sopravvissuto e illeso"

Choc a Bari, runner colpito da un uovo: è in ospedale. Il lancio da un'auto in corsa

Sul lungomare di Bari un runner è stato colpito e ferito a un occhio da un uovo lanciato da un’auto in corsa. L’episodio, denunciato dal consigliere comunale Lorenzo Leonetti, è stato definito dall’atleta un atto “vigliacco” - X Vai su X

Bari, runner colpito da un uovo mentre corre sul lungomare: indagini in corso - Piepoli ha definito l’episodio “grave, ripreso da complici e non isolato”, sollecitando indagini rapide, maggiori controlli sul lungomare e nelle zone frequentate da podisti e ciclisti, e la ... Si legge su giornaledipuglia.com

Runner colpito da un uovo sul lungomare - Brutta disavventura per un 62enne barese colpito a un occhio da un uovo lanciato da un'automobile mentre stava correndo sul lungomare di Bari, all'altezza della rotonda di largo Giannella. Secondo rainews.it