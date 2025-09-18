Rui Costa accoglie Mourinho al Benfica | Motivo di orgoglio e grande onore è il profilo che cercavamo | un vincente!
Rui Costa, presidente del Benfica, ha accolto José Mourinho come nuovo allenatore del club portoghese. Queste le sue dichiarazioni. « Un grande motivo di orgoglio ». Con queste parole, il presidente del Benfica, Rui Costa, ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore del club: José Mourinho. Un ritorno a casa, un cerchio che si chiude a 25 anni di distanza, per un tecnico chiamato a riportare le “Aquile” sul tetto del Portogallo e d’Europa. Le parole di Rui Costa: “Un vincente, con un curriculum vincente”. La presentazione è stata un’investitura in piena regola. « José Mourinho non ha bisogno di presentazioni », ha esordito l’ex fuoriclasse di Fiorentina e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: costa - accoglie
#Benfica, #RuiCosta accoglie #Mourinho: "Difficile trovare un tecnico con un curriculum migliore" - X Vai su X
Pedalando lungo la costa del Salento! L’Hotel da Romano accoglie i cicloturisti a San Foca con una ciclofficina attrezzata e un deposito sicuro per le biciclette. La sosta ideale per chi ama il cicloturismo in Salento! - Cycling along the Salento c - facebook.com Vai su Facebook
Rui Costa accoglie Mourinho: Difficile trovare un curriculum migliore del suo; Mourinho, le prime dichiarazioni: “Al Fenerbahçe ho sbagliato, non era il mio livello. Il Benfica lo è”; Rui Costa accoglie Mourinho al Benfica: Difficile trovare uno con un curriculum migliore.
Rui Costa: "La clausola sul contratto di Mourinho lascerà la scelta a chi guiderà il club" - Rui Costa, presindente del Benfica, ha spiegato la clausola contrattuale che potrà permettere a José Mourinho a lasciare il club con un. Segnala tuttomercatoweb.com
Benfica, Rui Costa accoglie Mourinho: "Difficile trovare un tecnico con un curriculum migliore" - José Mourinho è ufficialmente il nuovo allenatore dei lusitani: il club portoghese ha annunciato l’accordo con lo Speci ... Si legge su msn.com