Rui Costa accoglie Mourinho al Benfica | Motivo di orgoglio e grande onore è il profilo che cercavamo | un vincente!

Rui Costa, presidente del Benfica, ha accolto José Mourinho come nuovo allenatore del club portoghese. Queste le sue dichiarazioni. « Un grande motivo di orgoglio ». Con queste parole, il presidente del Benfica, Rui Costa, ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore del club: José Mourinho. Un ritorno a casa, un cerchio che si chiude a 25 anni di distanza, per un tecnico chiamato a riportare le “Aquile” sul tetto del Portogallo e d’Europa. Le parole di Rui Costa: “Un vincente, con un curriculum vincente”. La presentazione è stata un’investitura in piena regola. « José Mourinho non ha bisogno di presentazioni », ha esordito l’ex fuoriclasse di Fiorentina e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

