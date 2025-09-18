Ruggi l' appello della Fials | Serve dignità per i lavoratori
La Fials Salerno, guidata dal segretario generale Carlo Lopopolo, ha ribadito con forza la necessità di un cambio di passo nelle politiche gestionali e organizzative dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Al centro della riflessione, non un semplice. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
