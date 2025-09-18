Rugby il Sudafrica torna in vetta al ranking mondiale

La quarta giornata della Rugby Championship si è chiusa con il Sudafrica che ha clamorosamente battuto in trasferta la Nuova Zelanda per 10-43. Una vittoria che rivoluziona il ranking mondiale del rugby e il podio, con gli Springboks che riconquistano dopo un mese la vetta. Il quarto fine settimana della The Rugby Championship 2025 vede il Sudafrica riconquistare infatti la vetta, balzando a 91,62 punti, guadagnando oltre 2 punti e due posizioni, scavalcando così anche l’ Irlanda, che resta seconda con 89,83 punti. Crolla di nuovo, dunque, al terzo posto la Nuova Zelanda, che scende a 89,10 punti posizionandosi al terzo posto in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

