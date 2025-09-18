Si disputa tra domani e sabato il penultimo atto della Rugby World Cup 2025 che si sta disputando in Inghilterra e andranno in scena le due semifinali della competizione iridata femminile. I quarti di finale hanno visto vincere Nuova Zelanda, Canada, Francia e Inghilterra e saranno loro quattro a giocarsi un posto in finale. Si parte venerdì 19 settembre, con calcio d’inizio alle 20.00, con Nuova Zelanda-Canada. Le Black Ferns hanno battuto senza difficoltà il Sudafrica, nonostante un primo tempo giocato nettamente sottotono, e arrivano al penultimo atto da favorite d’obbligo. Braxton Sorensen-McGee è la top scorer del torneo con 8 mete e anche prima come clean breaks, mentre Stacey Waaka è seconda per offload, con 8 anche lei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali