Rugby femminile | Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali

Oasport.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si disputa tra domani e sabato il penultimo atto della Rugby World Cup 2025 che si sta disputando in Inghilterra e andranno in scena le due semifinali della competizione iridata femminile. I quarti di finale hanno visto vincere Nuova Zelanda, Canada, Francia e Inghilterra e saranno loro quattro a giocarsi un posto in finale. Si parte venerdì 19 settembre, con calcio d’inizio alle 20.00, con Nuova Zelanda-Canada. Le Black Ferns hanno battuto senza difficoltà il Sudafrica, nonostante un primo tempo giocato nettamente sottotono, e arrivano al penultimo atto da favorite d’obbligo. Braxton Sorensen-McGee è la top scorer del torneo con 8 mete e anche prima come clean breaks, mentre Stacey Waaka è seconda per offload, con 8 anche lei. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby femminile nuova zelanda e inghilterra le favorite per le semifinali mondiali

© Oasport.it - Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali

In questa notizia si parla di: rugby - femminile

Diretta Rai Sport Domenica 29 Giugno 2025 Ciclismo, Basket Femminile, Canottaggio, Rugby, Atletica

Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match contro la Scozia: prime scelte in vista della Coppa del Mondo

Rugby, il Romagna conosce le avversarie. Femminile nel girone meritocratico, cambio di girone per i galletti

Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali; Rugby World Cup 2025: Nuova Zelanda-Canada è la prima semifinale; Rugby femminile: le semifinali visibili in chiaro sulla Rai.

Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali - Si disputa tra domani e sabato il penultimo atto della Rugby World Cup 2025 che si sta disputando in Inghilterra e andranno in scena le due semifinali ... Si legge su oasport.it

Rugby femminile: le semifinali visibili in chiaro sulla Rai - Dopo i quarti di finale, disputati lo scorso weekend, il torneo ha il suo poker d’assi: ... Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Rugby Femminile Nuova Zelanda