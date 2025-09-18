Rugby femminile | Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali
Si disputa tra domani e sabato il penultimo atto della Rugby World Cup 2025 che si sta disputando in Inghilterra e andranno in scena le due semifinali della competizione iridata femminile. I quarti di finale hanno visto vincere Nuova Zelanda, Canada, Francia e Inghilterra e saranno loro quattro a giocarsi un posto in finale. Si parte venerdì 19 settembre, con calcio d’inizio alle 20.00, con Nuova Zelanda-Canada. Le Black Ferns hanno battuto senza difficoltà il Sudafrica, nonostante un primo tempo giocato nettamente sottotono, e arrivano al penultimo atto da favorite d’obbligo. Braxton Sorensen-McGee è la top scorer del torneo con 8 mete e anche prima come clean breaks, mentre Stacey Waaka è seconda per offload, con 8 anche lei. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: rugby - femminile
Diretta Rai Sport Domenica 29 Giugno 2025 Ciclismo, Basket Femminile, Canottaggio, Rugby, Atletica
Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il Test Match contro la Scozia: prime scelte in vista della Coppa del Mondo
Rugby, il Romagna conosce le avversarie. Femminile nel girone meritocratico, cambio di girone per i galletti
Le Erinni - Cus Milano Rugby femminile - facebook.com Vai su Facebook
SIETE CARICHIII ? La Nazionale femminile di rugby torna in campo per il secondo match dei Mondiali! Dopo quella con la Francia, ci aspetta un’altra partita difficile contro il Sudafrica! Al Community Stadium di York, Inghilterra, il fischio d’inizio è alle 16. - X Vai su X
Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali; Rugby World Cup 2025: Nuova Zelanda-Canada è la prima semifinale; Rugby femminile: le semifinali visibili in chiaro sulla Rai.
Rugby femminile: Nuova Zelanda e Inghilterra le favorite per le semifinali mondiali - Si disputa tra domani e sabato il penultimo atto della Rugby World Cup 2025 che si sta disputando in Inghilterra e andranno in scena le due semifinali ... Si legge su oasport.it
Rugby femminile: le semifinali visibili in chiaro sulla Rai - Dopo i quarti di finale, disputati lo scorso weekend, il torneo ha il suo poker d’assi: ... Secondo oasport.it