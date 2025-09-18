Rugby femminile | le semifinali visibili in chiaro sulla Rai
La Rugby World Cup femminile 2025 entra nella fase più calda. Dopo i quarti di finale, disputati lo scorso weekend, il torneo ha il suo poker d’assi: Nuova Zelanda, Canada, Francia e Inghilterra. Sono le quattro potenze del rugby mondiale, le stesse che occupano stabilmente le prime posizioni del ranking internazionale, e il loro cammino fino a qui conferma i pronostici della vigilia. Nessuna sorpresa, dunque, ma uno spettacolo che promette di accendersi ancor di più nelle semifinali. La prima sfida in programma è quella tra le Black Ferns e il Canada, venerdì 19 settembre alle 20:00. Le campionesse in carica neozelandesi arrivano al penultimo atto con il peso della tradizione e l’esperienza di chi sa come si vince un Mondiale, ma le nordamericane non hanno intenzione di recitare la parte delle comparse. 🔗 Leggi su Oasport.it
