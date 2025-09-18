Rubati gioielli per 15mila euro a rappresentante | individuato a Napoli il veicolo usato per la fuga

Tempo di lettura: < 1 minuto È di circa 15mila euro il bottino del furto avvenuto ieri a Sanza, nel Salernitano, ai danni di un rappresentante di preziosi originario del Napoletano. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava nella cittadina del Vallo di Diano per motivi di lavoro quando, dopo aver lasciato l’auto per pochi minuti, due persone sono riuscite a forzare il veicolo e a impossessarsi della merce, composta da gioielli di valore custoditi all’interno. I malviventi, che avrebbero seguito la vittima lungo il tragitto, si sono poi dati alla fuga in direzione nord. Grazie alle prime indagini, condotte dai Carabinieri della Stazione di Sanza, è stato individuato il veicolo utilizzato per la fuga, rintracciato successivamente nel quartiere Ponticelli di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rubati gioielli per 15mila euro a rappresentante: individuato a Napoli il veicolo usato per la fuga

