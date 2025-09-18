Rubano gli zaini ad alcuni coetanei in piscina | denunciati tre giovani tra i 17 e i 19 anni

La Polizia di Stato, al termine di un’articolata e tempestiva attività d’indagine condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Parma, ha identificato e deferito all’Autorità Giudiziari tre giovani, di età compresa tra i tra i 17 e i 19 anni, gravemente indiziati di una rapina impropria in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

