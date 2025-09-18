Rubano gioielli e soldi aggrediscono il padre della vittima Presi 2 ladri uno ha 15 anni

Hanno rubato gioielli e soldi in appartamento. Non solo: nella fuga hanno aggredito il padre della proprietaria di casa. Protagonisti due ragazzi - di 22 e 15 anni, originari del Cile - che sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia.Il furto messo a segno da due giovani ladriI fatti.

