Rubano gioielli e soldi aggrediscono il padre della vittima Presi 2 ladri uno ha 15 anni
Hanno rubato gioielli e soldi in appartamento. Non solo: nella fuga hanno aggredito il padre della proprietaria di casa. Protagonisti due ragazzi - di 22 e 15 anni, originari del Cile - che sono stati arrestati dai carabinieri e dalla polizia.Il furto messo a segno da due giovani ladriI fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
