Rubano energia elettrica da un anno | diverse famiglie finiscono nei guai
Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca. Nel corso dei controlli sono state denunciate ben 9 persone.Dagli accertamenti, infatti, è emerso che 9 famiglie (rispettivamente occupanti di abitazioni ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: rubano - energia
Occupano casa tramite intermediario e rubano acqua ed energia elettrica
Rubano energia dalla rete pubblica: denunciati due camperisti in vacanza
Occupano stabile abbandonato. E rubano l’energia elettrica dagli studi medici confinanti
Bar, ristoranti e pescherie rubano energia elettrica per mezzo milione di euro: gestori denunciati https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/08/22/news/fiumicino_furto_energia_eletrtica_bar_ristoranti_pescherie-424802447/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
#MISILMERI - Furto di energia elettrica, operazione dei Carabinieri: arresto a #Misilmeri e denuncia a Sciara I Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno concluso due distinte operazioni contro il furto di energia elettrica nei comuni di Misilmeri e - facebook.com Vai su Facebook
Rubano energia elettrica da un anno: diverse famiglie finiscono nei guai; Pozzuoli, furto di energia elettrica in via Seneca: denunciate nove persone; Carini, luce a scrocco: denunciate 4 persone per furto aggravato di energia elettrica.
Pozzuoli, furto di energia elettrica in via Seneca: denunciate nove persone - Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca. Come scrive msn.com
Cittaducale, arrestato un uomo che rubava energia elettrica da oltre 16 anni - I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno tratto in arresto un 64enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e dete ... Da rietinvetrina.it