Rubano energia elettrica da un anno | diverse famiglie finiscono nei guai

Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca. Nel corso dei controlli sono state denunciate ben 9 persone.Dagli accertamenti, infatti, è emerso che 9 famiglie (rispettivamente occupanti di abitazioni ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it