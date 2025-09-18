Rubano energia elettrica da un anno | diverse famiglie finiscono nei guai

Napolitoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca. Nel corso dei controlli sono state denunciate ben 9 persone.Dagli accertamenti, infatti, è emerso che 9 famiglie (rispettivamente occupanti di abitazioni ai. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: rubano - energia

Occupano casa tramite intermediario e rubano acqua ed energia elettrica

Rubano energia dalla rete pubblica: denunciati due camperisti in vacanza

Occupano stabile abbandonato. E rubano l’energia elettrica dagli studi medici confinanti

Rubano energia elettrica da un anno: diverse famiglie finiscono nei guai; Pozzuoli, furto di energia elettrica in via Seneca: denunciate nove persone; Carini, luce a scrocco: denunciate 4 persone per furto aggravato di energia elettrica.

rubano energia elettrica annoPozzuoli, furto di energia elettrica in via Seneca: denunciate nove persone - Questa mattina a Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme al personale specializzato Enel nelle palazzine di via Seneca. Come scrive msn.com

rubano energia elettrica annoCittaducale, arrestato un uomo che rubava energia elettrica da oltre 16 anni - I Carabinieri della Stazione di Cittaducale hanno tratto in arresto un 64enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica e dete ... Da rietinvetrina.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Energia Elettrica Anno