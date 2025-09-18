Ruba un' Audi A6 e compra delle sigarette con una carta di credito rubata denunciato 21enne

Un 21enne di origini romene è accusato di aver rubato un'Audi A6, utilizzando indebitamente una carta di credito per acquistare delle sigarette. Nella mattinata, i carabinieri avevano ricevuto la denuncia di furto di un’auto da parte di un 28enne di Caltagirone, meccanico dipendente di una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Caltagirone, ruba un'auto e si ferma a comprare le sigarette con il bancomat che trova dentro - Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone (in provincia di Catania) per furto e indebito utilizzo di carta.

