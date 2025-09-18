Ruba un' Audi A6 e compra delle sigarette con una carta di credito rubata denunciato 21enne

Un 21enne di origini romene è accusato di aver rubato un'Audi A6, utilizzando indebitamente una carta di credito per acquistare delle sigarette. Nella mattinata, i carabinieri avevano ricevuto la denuncia di furto di un’auto da parte di un 28enne di Caltagirone, meccanico dipendente di una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ruba - audi

Il 18enne era a bordo dell'Audi rubata che si è schiantata in via Murri. A guidarla, l'amico con cui condivideva un passato simile - facebook.com Vai su Facebook

Ruba un'Audi A6 e compra delle sigarette con una carta di credito rubata, denunciato 21enne; Ruba auto e bancomat e fa acquisti a sbafo: 21enne denunciato; Ruba una macchina ed acquista sigarette … a “sbafo”: riconosciuto e denunciato dai Carabinieri.

Caltagirone, ruba un’auto e si ferma a comprare le sigarette con il bancomat che trova dentro - Un 21enne è stato denunciato dai carabinieri di Caltagirone (in provincia di Catania) per furto e indebito utilizzo di carta. Come scrive meridionews.it

Ruba l'identità a un imprenditore e si compra un'auto di lusso. Denunciato un pensionato - Protagonista della vicenda riferita dai carabinieri di Mariano Comense è stato un pensionato di 73 anni con ... Si legge su msn.com