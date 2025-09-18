Ruba nelle stanze di un hotel la polizia | Lo abbiamo salvato dal linciaggio

Processo al “topo d'albergo” arrestato dopo una rocambolesca vicenda avvenuta all'hotel Balletti di Viterbo. Il 26enne egiziano, noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso a rubare nelle stanze di una comitiva di una trentina di turisti colombiani in visita in città, rischiando di essere. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

