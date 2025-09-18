Ruba alcune forme di Parmigiano all' Esselunga poi spintona un dipendente | 53enne arrestato

Ha rubato alcune forme di Parmigiano Reggiano all'Esselunga, poi ha spintonato un dipendente del supermercato per tentare di scappare. Un 53enne italiano, plutipregiudicato, è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di mercoledì 17 settembre con l'accusa di rapina impropria. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it