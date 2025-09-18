Ruba alcune forme di Parmigiano all' Esselunga poi spintona un dipendente | 53enne arrestato
Ha rubato alcune forme di Parmigiano Reggiano all'Esselunga, poi ha spintonato un dipendente del supermercato per tentare di scappare. Un 53enne italiano, plutipregiudicato, è stato arrestato dalla polizia nella mattinata di mercoledì 17 settembre con l'accusa di rapina impropria. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: ruba - alcune
Forza la porta di un locale con un’accetta e ruba alcune bottiglie: arrestato
Vandalizzate alcune statue in piazza Colonna a Ercolano. Buonajuto, Anci "E' rubare un pezzo di futuro alla nostra città" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Rapina al supermercato: ruba alcuni prodotti, tenta la fuga, poi colpisce un vigilantes https://ift.tt/pS2F5eP https://ift.tt/L5Vyzmi - X Vai su X
Ruba alcune forme di Parmigiano all'Esselunga, poi spintona un dipendente: 53enne arrestato; Ruba 30 kg di parmigiano reggiano al supermercato: valeva 700 euro; Rozzano, ruba 30 chili di Parmigiano Reggiano al supermercato: arrestato un pregiudicato.