Ruba 130 litri di benzina e scappa | sfiorata la tragedia

Una rapina folle. Un uomo ruba benzina, provoca un inseguimento ad alta velocità e rischia di investire un passeggino. La sua identità è scioccante Una rapina, un inseguimento e un’imminente tragedia. Quello che sembra un film d’azione è accaduto nella tranquilla città tedesca di Lammersdorf. Lì, un uomo olandese di 55 anni ha seminato il panico. Dopo aver rubato 130 litri di benzina, l’uomo si è lanciato in una folle fuga in auto. Questo ha messo a rischio la vita di passanti innocenti. – Cityrumors.it Una corsa senza freni, terminata con un incidente, un inseguimento a piedi e un arresto che ha svelato la sua identità di criminale incallito. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

