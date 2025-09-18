Ruba 130 litri di benzina e scappa | sfiorata la tragedia
Una rapina folle. Un uomo ruba benzina, provoca un inseguimento ad alta velocità e rischia di investire un passeggino. La sua identità è scioccante Una rapina, un inseguimento e un’imminente tragedia. Quello che sembra un film d’azione è accaduto nella tranquilla città tedesca di Lammersdorf. Lì, un uomo olandese di 55 anni ha seminato il panico. Dopo aver rubato 130 litri di benzina, l’uomo si è lanciato in una folle fuga in auto. Questo ha messo a rischio la vita di passanti innocenti. – Cityrumors.it Una corsa senza freni, terminata con un incidente, un inseguimento a piedi e un arresto che ha svelato la sua identità di criminale incallito. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
In questa notizia si parla di: ruba - litri
Ruba il gasolio da un escavatore in un cantiere, fermato dai carabinieri: ne aveva prelevati 140 litri
Cagliari, ruba denaro e carte di credito al Poetto: fermato in piazza del Carmine - X Vai su X
Pescara: ruba bici elettrica, 33enne denunciato dalla Polizia PESCARA - L’episodio è accaduto nella serata di ieri, 1 settembre. Il 33enne ha notato davanti una pizzeria in via Tiburtina una bicicletta elettric... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/pescara-ruba - facebook.com Vai su Facebook
Tonale, ecco com'è e come va l'Alfa Romeo del rilancio; Prova Peugeot 3008 scheda tecnica, recensioni, opinioni e dimensioni 1.6 Hybrid4 302 CV GT Pack e-EAT8.
Ruba mille litri di gasolio a Lavis, arrestato un ventiquattrenne - Faceva benzina con la pompa infilata, invece che nel serbatoio, nella portiera laterale di un furgoncino. Segnala rainews.it
Palermo, distributore eroga benzina gratis: coda lunghissima di vetture e persone con bidoni. Rubati 3mila litri di carburante - Il distributore Ip in via Pallavicino a Palermo è andato in tilt nella notte tra sabato e domenica erogando carburante gratuitamente. Scrive leggo.it